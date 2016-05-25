Астана, 25 мая, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Казахстане фермеры могут пострадать из-за отсутствия надлежащего орошения на участках, которые относятся к категории орошаемых сельхозземель. Проблему обозначила депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Гульнара Бижанова, которая направила соответствующий запрос на имя премьер-министра Казахстана. Текст запроса опубликован сегодня, 25 мая, на страничке депутата на сайте Мажилиса.

Юний Брутус Стернс. Джордж Вашингтон — фермер в Маунт-Верноне. 1851 год

«Как показали мои встречи с избирателями в Карагандинской области, а также проведенный анализ действующего законодательства (…), в настоящий момент возникло двойственное положение в сельском хозяйстве. С одной стороны, сельчанам обещана финансовая поддержка, а с другой — они же рискуют потерять все из-за имеющихся недочетов», — пишет депутат.

Бижанова обратила внимание на то, что отдельные нормы законодательства, регулирующие правила пользования землями сельхозназначения, могут ухудшить положение добросовестных землепользователей.

«Первое, что тревожит фермеров — это возможность повышения до 10 раз по решению Маслихатов (местные представительные органы — прим. ИА REGNUM) базовых налоговых ставок на земли сельхозназначения, не используемых, как это предусмотрено земельным законодательством. Многие сельхозтоваропроизводители области, имеющие в пользовании от 200 гектаров земли, выращивающие кормовые и овощные культуры, не имеют возможности использовать по назначению земли, относящиеся к категории орошаемых», — объясняет суть вопроса депутат.

Она также пояснила, в чем заключается трудность с надлежащим использованием орошаемых сельхозземель.

«Одна из основных причин — отсутствие магистральных трубопроводов от водоисточника до полей. Есть риск, что по этой причине фермеры могут разориться из-за неминуемого применения увеличившегося налогообложения, либо они вынуждены будут вернуть эти земли государству», — отметила Бижанова.

Напомним, в Казахстане госорганы ведут активную работу по возвращению в госсобственность сельхозземель, которые используются не по назначению. Работа ведется в русле идущей в стране масштабной приватизации земель сельскохозяйственного назначения. Реформа, предполагающая продажу земли в собственность гражданам страны и сдачу ее в аренду иностранцам, породила проблемы уже на этапе перехода от нормативно-правовой работы к непосредственной реализации. В ряде городов прошли митинги, в ответ на которые президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о моратории на спорные нормы нового Земельного кодекса.

Однако теперь, как указывает депутат, очевидно, что список норм, требующих обсуждения, может быть расширен.

Добавим, что Земельный кодекс дает четкое определение того, какие именно земли относятся к категории орошаемых сельхозугодий.

«К орошаемым сельскохозяйственным угодьям относятся земли, пригодные для сельскохозяйственного использования и полива, имеющие постоянную или временную оросительную сеть, связанную с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих земель стоком не ниже 75 процентов обеспеченности в оптимальные сроки по проектным или действующим нормативам оросительных норм при существующем коэффициенте полезного действия системы. Землями лиманного орошения являются участки, на которых имеются водоудерживающие валы, водорегулирующие дамбы и другие гидротехнические сооружения, обеспечивающие задержание и перераспределение на площади этих участков талых вод и весенних паводков, а также вод, подаваемых из оросительных или обводнительных каналов для влагозарядки почв», — говорится в кодексе.

Здесь необходимо отметить, что прописанная в законодательстве необходимость наличия «постоянной или временной оросительной сети» действительно представляет для мелких и средних крестьянских хозяйств большую сложность. Она связана с изменением типа хозяйствования с советских времен, когда вместо условного колхоза участником водохозяйственных отношений стали разрозненные мелкие хозяйства. Для каждого из них в отдельности решение вопроса водопроводов — задача неподъемная, объединение же крестьян в Ассоциации водопользователей по примеру Узбекистана в казахстанских реалиях успеха не дало.