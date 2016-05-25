Москва, 25 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Обмен Надежды Савченко вызывает смешанные чувства депутатов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая. «От этого обмена смешанные чувства. Радует, что вырвали из русофобского логова наших граждан. Но жаль, что отпускаем бандеровского боевика, не дав ощутить справедливости по полной программе», — заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Бомба

«Впрочем, сегодня киевский режим добровольно везет к себе политическую бомбу. Пусть теперь попробуют обуздать мученический ореол этой актрисы, который сами же ей создали», — отметил депутат.

Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе и помилована президентом Владимиром Путиным по просьбе родственников убитых.