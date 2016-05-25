Москва, 25 мая, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с родственниками журналистов ВГТРК, погибших в Донбассе, выразил благодарность Марианне Волошиной (сестра звукооператора Антона Волошина) и Екатерине Корнелюк (вдове специального корреспондента Игоря Корнелюка) за их просьбу о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, 23 марта Волошина и Корнелюк встречались с главой общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. По результатам этой встречи они обратились к Владимиру Путину с просьбой о помиловании Савченко, осужденной российским судом.

«Хочу вас только поблагодарить за эту позицию», — сказал глава государства. Он выразил надежду, что подобные решения, продиктованные соображениями гуманизма, позволят уменьшить противостояние в зоне конфликта в Донбассе и «избежать подобных ужасных и ненужных никому потерь».

Как сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. Украинская диверсантка уже прилетела в Киев, граждане РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные на Украине, прибыли в Москву.