Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов намерен оказывать поддержку представителю Общественной наблюдательной комиссии Борису Пантелееву, которому угрожают якобы за его деятельность по защите прав заключенных. Об этом Милонов сообщил сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM.

Sm alien Виталий Милонов

Ранее в редакции ряда СМИ, в том числе в адрес ИА REGNUM, поступило написанное на «блатном» жаргоне анонимное письмо, в котором сообщается о недовольстве, которое якобы проявляют обитатели мест лишения свободы в связи с деятельностью Бориса Пантелеева, представляющегося помощником депутата Виталия Милонова.

В письме говорится, что Пантелеев в 2001 году сам был осужден за изнасилование, и потому общение с ним «ломает судьбы» заключенным, которые соблюдают так называемые «воровские законы». В письме содержится угроза того, что заключенные массово вскроют вены, если Пантелеев продолжит посещать места лишения свободы в качестве правозащитника. Кроме того, самому Пантелееву угрожают физической расправой.

По словам депутата Виталия Милонова, Борис Пантелеев не является его помощником, а только хорошим знакомым. Милонов сообщил, что видел письмо «из зоны» и в курсе ситуации, но не может предположить, кому конкретно могла помешать работа Пантелеева как представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Скорее всего, он не нравится не осужденным, а тем, кому он не дает делать что-то нехорошее», — заметил Милонов. Стоит добавить, что вскоре состоится набор в новый состав ОНК.

Виталий Милонов также сообщил, что он в курсе уголовного прошлого Пантелеева, но считает, что никто не сможет лучше понять проблемы заключенных, чем бывший заключенный.

«Он совершил ряд серьезных ошибок в своей жизни и расплатился с обществом за это. Но если он, осознав, что-то, чем он занимался, неправильно, остаток активной жизни решил посвятить помощи и служению людям, ходит и помогает униженным, то и я всегда ему буду помогать. Православные христиане были известны тем, что ходили по тюрьмам», — добавил народный избранник.

Комментарием управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти относительно этой истории ИА REGNUM пока не располагает.

Сам Пантелеев в интервью изданию Metro заявил, что цель указанного письма — поссорить его с депутатом Милоновым. При этом Пантелеев не отрицает, что был осужден за изнасилование и отбывал срок, однако называет дело «сфабрикованным».