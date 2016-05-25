Москва, 25 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Мосгордума на заседании 25 мая приняла решение разрешить установку скульптурных композиций создателю всемирно известного автомата Михаилу Калашникову и поэту Борису Пастернаку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ambrett Калашников

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов («Единая Россия») заявил, что монумент Пастернаку разместят в сквере между Оружейным переулком и Садово-Триумфальной улицей. А памятник Калашникову — в Оружейном сквере на углу улицы Садовая-Каретная и улицы Краснопролетарская. По его словам, на установку монумента Калашникову Российское военно-историческое общество (РВИО) выделило 25 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Пастернаку будет установлен на внебюджетные средства в рамках благотворительной программы Благотворительного фонда «САФМАР», стоимость монумента Пастернаку не уточняется.

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