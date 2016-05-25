Москва, 25 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. По прибытии на Украину бывшей украинской военнослужащей Надежде Савченко может потребоваться охрана. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Надежда Савченко — очень трудный «клиент» для ФСИН, особенно с учётом её суицидальных наклонностей, которые она продемонстрировала в последнее время. Не дай Бог что-то случится — представляете, сколько собак повесят на Россию! На Украине Савченко имеет статус героини, и она, скорее всего, будет его монетизировать — в политическом, а, возможно, и в финансовом смысле. Думаю, многим это не понравится: для Юлии Тимошенко Надежда Савченко будет прямым конкурентом в Верховной Раде, ведь Савченко была удобна Тимошенко в качестве заключённой в российской тюрьме. Пётр Порошенко, полагаю, тоже не обрадуется, поскольку Савченко уже обозначила свои амбиции, а выборы уже на носу. В этой связи я думаю, что Надежде Савченко нужно было бы выделить охрану», — сказал Мухин.

По его словам, судьба Савченко будет «крайне сложной»: «Вряд ли она сможет долгое время поддерживать имидж национальной героини — она чрезвычайно нестабильная личность в психическом плане. Скорее всего, у неё будет срыв за срывом, которые будут крайне неудобными элементами украинской политики со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была обменяна на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. По имеющейся информации, самолёт с Надеждой Савченко уже приземлился в аэропорту «Борисполь», куда прибыли украинские журналисты и политики. Также из источников ИА REGNUM стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился помиловать Надежду Савченко.