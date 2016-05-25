Савченко против Тимошенко: «Наде» потребуется охрана?
Москва, 25 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. По прибытии на Украину бывшей украинской военнослужащей Надежде Савченко может потребоваться охрана. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Надежда Савченко — очень трудный «клиент» для ФСИН, особенно с учётом её суицидальных наклонностей, которые она продемонстрировала в последнее время. Не дай Бог что-то случится — представляете, сколько собак повесят на Россию! На Украине Савченко имеет статус героини, и она, скорее всего, будет его монетизировать — в политическом, а, возможно, и в финансовом смысле. Думаю, многим это не понравится: для Юлии Тимошенко Надежда Савченко будет прямым конкурентом в Верховной Раде, ведь Савченко была удобна Тимошенко в качестве заключённой в российской тюрьме. Пётр Порошенко, полагаю, тоже не обрадуется, поскольку Савченко уже обозначила свои амбиции, а выборы уже на носу. В этой связи я думаю, что Надежде Савченко нужно было бы выделить охрану», — сказал Мухин.
По его словам, судьба Савченко будет «крайне сложной»: «Вряд ли она сможет долгое время поддерживать имидж национальной героини — она чрезвычайно нестабильная личность в психическом плане. Скорее всего, у неё будет срыв за срывом, которые будут крайне неудобными элементами украинской политики со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была обменяна на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. По имеющейся информации, самолёт с Надеждой Савченко уже приземлился в аэропорту «Борисполь», куда прибыли украинские журналисты и политики. Также из источников ИА REGNUM стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился помиловать Надежду Савченко.