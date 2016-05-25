Москва, 25 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. «Я считаю, что это — правильный шаг», — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор автономной некоммерческой организации «Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции)», член комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Константин Затулин, комментируя процесс обмена Савченко на российских граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Эксперт отметил, что он неоднократно уже выступал за принятие решения о передаче Савченко на Украину. «Дальнейшее пребывание Савченко в России только взвинчивает страсти и не дает на самом деле пропагандистского выигрыша, а депортация на Украину создает не столько нам, сколько ее защитникам, проблемы. Ибо я убежден, что личность, которая получила такое незаслуженное внимание СМИ и пиарилась в ходе процесса, — сама по себе никчемная и неадекватная. Теперь она будет участником украинской политики. Пускай они и разбираются с тем фантасмагоричным персонажем, которого они своими руками лепили из Савченко. Я предвижу, что скоро начнется сведение счетов между Савченко и теми, кто ее поддерживал. Поскольку она явно претендует на их место, а никто просто так не уступает место. Я думаю, что Порошенко это понимает. Пусть теперь выбирают между Савченко и Тимошенко», — резюмировал он.

Напомним, 25 мая стало известно об обмене украинской диверсантки Надежды Савченко на российских граждан Ерофеева и Александрова. Самолёт с лётчицей на борту уже приземлился в Киеве. Также известно, что Владимир Путин помиловал Савченко.