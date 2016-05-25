Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Петербургский парламент хочет дать Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН право согласовывать проекты реконструкции и строительства вблизи научного учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о границах окружающей обсерваторию защитной парковой зоны.

Ludushka Пулковская обсерватория

Согласно принятому сегодня законопроекту, чиновники должны будут иметь согласование Пулковской обсерватории, чтобы запланировать капитальное строительство, так как отрицательный отзыв учреждения станет основанием для отказа в выдаче градостроительного плана.

Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта «0 метров».

Ранее сообщалось, что Пулковская обсерватория якобы поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме 2016, где представит совместно с Мастерской Гаврилова концепцию «Национального научно-образовательного музейно-просветительского комплекс-парка», которая предполагает появление на территории обсерватории интерактивных музеев, концертных площадок, ландшафтных парков и горнолыжных трасс.

Однако эту информацию опроверг врио директора Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Юрий Наговицын, отметив, что концепция не удовлетворяет требованиям охранной зоны.