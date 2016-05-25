Пулковская обсерватория получит право защитить себя от строителей
Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Петербургский парламент хочет дать Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН право согласовывать проекты реконструкции и строительства вблизи научного учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о границах окружающей обсерваторию защитной парковой зоны.
Согласно принятому сегодня законопроекту, чиновники должны будут иметь согласование Пулковской обсерватории, чтобы запланировать капитальное строительство, так как отрицательный отзыв учреждения станет основанием для отказа в выдаче градостроительного плана.
Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта «0 метров».
Ранее сообщалось, что Пулковская обсерватория якобы поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме 2016, где представит совместно с Мастерской Гаврилова концепцию «Национального научно-образовательного музейно-просветительского комплекс-парка», которая предполагает появление на территории обсерватории интерактивных музеев, концертных площадок, ландшафтных парков и горнолыжных трасс.
Однако эту информацию опроверг врио директора Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Юрий Наговицын, отметив, что концепция не удовлетворяет требованиям охранной зоны.