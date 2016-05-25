Москва, 25 мая, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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К главе государства с просьбой помиловать Савченко обратились родственники погибших журналистов ВГТРК.

Ранее сообщалось, что Савченко вылетела из Ростова-на-Дону в Киев 25 мая. Защитники Савченко подтвердили обмен. Самолет с диверсанткой на борту уже приземлился в Киеве.