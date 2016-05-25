Киев, 25 мая, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в своем официальном Twitter сообщил, что в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с Надеждой Савченко на борту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Президентский самолет с Героем Украины Надеждой Савченко приземлился!», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Савченко вылетела из Ростова-на-Дону в Киев 25 мая — ее обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева. В аэропорту Киева ее встречают Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Напомним, украинская диверсантка Надежда Савченко, осуждённая в РФ, выдана Украине формально для продолжения отбывания наказания на её территории. Как отмечают СМИ, она была обменена 25 мая в Ростове-на-Дону на российских граждан Ерофеева и Александрова. Однако отбывать наказание она не станет.