Москва, 25 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Самолёт, на котором из аэропорта Ростова-на-Дону прилетели осужденные в Киеве граждане России Александр Александров и Евгений Ерофеев после обмена на украинскую диверсантку Надежду Савченко, приземлился в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Самолет ГТК «Россия» доставил граждан РФ в аэропорт Внуково. Ранее указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко подписал президент РФ Владимир Путин.

К главе государства с просьбой помиловать Савченко обратились родственники погибших журналистов ВГТРК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, в СМИ появилась информация об обмене граждан России, осуждённых на Украине, на Савченко. В настоящее время известно, что власти Украины собираются устроить Савченко пышный приём.