«Обмен Савченко выгоднее Украине с точки зрения пиара»
Москва, 25 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко приедет домой героиней, в отличие от двух россиян, которые станут «незаметными героями». Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.
«Я считаю, что своих нельзя сдавать ни в коем случае. Вытащили наших ребят — и хорошо. Но с точки зрения пиара понятно, что Савченко приедет на Украину героиней, станет символом, будет человеком с символическим капиталом, а наши бывшие военнослужащие будут незаметными героями. В этом смысле с точки зрения пиара, как внутреннего, так и международного, Украине эта ситуация гораздо более выгодна», — сказал Минченко.
По его словам, Савченко сделает себе общественно-политическую карьеру: «Сначала Надежду Савченко торжественно помилует и отменит срок отбывания наказания президент Украины Пётр Порошенко, потом ей устроят овацию, потом она придёт в Верховную Раду, начнёт заседать там в качестве депутата. Затем она поедет в турне по европейским странам и США, рассказывая о том, как Украина успешно борется против «российской агрессии».
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была обменяна на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. По имеющейся информации, самолёт с Надеждой Савченко уже приземлился в аэропорту «Борисполь», куда прибыли украинские журналисты и политики.