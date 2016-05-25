Москва, 25 мая, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко приедет домой героиней, в отличие от двух россиян, которые станут «незаметными героями». Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

rada.gov.ua Пиар по-украински

«Я считаю, что своих нельзя сдавать ни в коем случае. Вытащили наших ребят — и хорошо. Но с точки зрения пиара понятно, что Савченко приедет на Украину героиней, станет символом, будет человеком с символическим капиталом, а наши бывшие военнослужащие будут незаметными героями. В этом смысле с точки зрения пиара, как внутреннего, так и международного, Украине эта ситуация гораздо более выгодна», — сказал Минченко.

По его словам, Савченко сделает себе общественно-политическую карьеру: «Сначала Надежду Савченко торжественно помилует и отменит срок отбывания наказания президент Украины Пётр Порошенко, потом ей устроят овацию, потом она придёт в Верховную Раду, начнёт заседать там в качестве депутата. Затем она поедет в турне по европейским странам и США, рассказывая о том, как Украина успешно борется против «российской агрессии».

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко, приговорённая в России к 22 годам тюрьмы, была обменяна на двух бывших российских военных — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, приговорённых на Украине к 14 годам лишения свободы. По имеющейся информации, самолёт с Надеждой Савченко уже приземлился в аэропорту «Борисполь», куда прибыли украинские журналисты и политики.