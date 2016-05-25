Москва, 25 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура определила, кто понесет ответственность за проникновение московской школьницы в охраняемую зону столичного аэропорта «Внуково» и последующий безбилетный перелет девочки в Санкт-Петербург. О выводах по итогам проверки сообщается сегодня, 25 мая, на сайте надзорного ведомства.

A.Savin Аэропорт «Внуково»

Напомним, 25 апреля 11-летняя ученица 5-го класса без сопровождения взрослых, без документов и билета незаконно прошла в «стерильную» зону аэропорта «Внуково», а затем поднялась на борт самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс по маршруту Москва — Санкт — Петербург. На девочку обратили внимание только сотрудники петербургского аэропорта «Пулково» и сотрудники транспортной полиции.

«В случившемся в том числе виновны сотрудники Службы авиационной безопасности АО «Аэропорт Внуково» и ЗАО «Ю-Ти-Джи», грубо нарушившие нормы действующего законодательства», — говорится в сегодняшнем сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (компания UTG Aviation services работает в наземном обслуживании аэропорта, — прим.ред.).

В отношении этих юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 11.3.1 КоАП РФ (нарушение требований авиационной безопасности). Эта статья влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В адрес руководства АО «Аэропорт Внуково» внесено представление об устранении нарушений законодательства об авиационной безопасности. Исполнение указанных решений находятся на рассмотрении.

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Добавим, после обнаружения юной путешественницы в аэропорту «Пулково» ее доставили в приют. Девочка рассказала, что якобы провожала знакомого маленького мальчика, который улетал в Петербург с отцом. По ее словам, она зашла в салон самолета, но не успела выйти до того, как отошел трап. Отец мальчика якобы тоже ее не заметил в салоне.

Однако записи камер видеонаблюдения показывают, что девочка действовала изобретательно и целенаправленно, чтобы попасть на борт самолета незамеченной.

28 апреля девочку забрала из приюта прибывшая за ней из Москвы мать. Позже СМИ сообщили, что школьница была вынуждена перейти на домашнее обучение из-за навязчивого внимания сверстников и прессы.