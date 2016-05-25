Киев, 25 мая, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Правительством Украины разработан законопроект, регулирующий импорт книг из Российской Федерации, сообщил журналистам в Киеве вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Книги

Документ предполагает создание общественного совета из экспертов в разных сферах. Этот совет будет изучать печатную продукцию и предоставлять свое заключение о разрешении или запрете её ввоза на Украину. Особо отмечено, что законопроект имеет отношение исключительно к книжной продукции из Российской Федерации.

Кириленко сообщил, что законопроект проходит согласование в ведомствах для одобрения Кабмином страны. Рассмотрение законопроекта состоится в ходе текущей сессии парламента, длящейся до середины июля.

После вступления в силу этого закона, импорт книг из России без указанного разрешения будет наказываться штрафом в размере 10 минимальных зарплат (порядка $630).

Напомним, с прошлого года на Украине действует закон, запрещающий показ фильмов и сериалов, «пропагандирующих» силовые структуры России. Запрещен показ более 430 фильмов и сериалов российского производства. Кроме того, запрещена трансляция подавляющей части российских телеканалов.