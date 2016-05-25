Москва, 25 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Мосгордума приняла поправки к закону"О промышленной политике города Москвы», согласно которым субъекты промышленной деятельности смогут получить статус резидента. Как заявил на заседании столичного парламента 25 мая руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Олег Бочаров, новая законодательная инициатива поддержана в целях оптимизации требований, устанавливаемых к технопаркам или индустриальным паркам.

minsvyaz.ru Технопарк. Москва

«Действовавший ранее запрет на наличие за пределами технопарка или индустриального парка на территории города Москвы обособленных подразделений заменен на запрет наличия обособленных подразделений за пределами территории города Москвы», — сообщил Бочаров.

Он пояснил, что данное смягчение требований не приведет к сокращению доходной части бюджета города.

В свою очередь, глава комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов («КПРФ»), отменяется требование для резидентов при получении статуса давать согласие на регулярное предоставление информации о фактических налоговых платежах при ведении ими хозяйственной деятельности.

Напомним, в Москве открыто 18 технопарков и технополисов, которым предоставлены скидки. Собственники промышленных предприятий платят пониженную ставку земельного налога и освобождаются от налога на имущество.