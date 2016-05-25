Казань, 25 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов возглавит хоккейный клуб «Ак Барс» и республиканскую Федерацию хоккея, об этом Рустам Минниханов объявил на встрече в Доме Правительства Татарии, сообщает 25 мая пресс-служба главы региона.

Rum14it Ледовый дворец «Татнефть-Арена»

Минниханов отметил, что Наиль Маганов зарекомендовал себя как хороший руководитель и эффективный организатор, в частности, глава региона напомнил о победе команды «Нефтяник» в Кубке Братины.

«Почетная задача нового руководства — не только сохранить имеющиеся достижения, но и преумножить их», — заявил Рустам Минниханов. В свою очередь, Наиль Маганов произнес выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал вместе с коллективами Федерации хоккея и клуба «Ак Барс» выполнить все поставленные задачи.

Минниханов сообщил, что прежний президент «Ак Барса» и Федерации хоккея Шафагат Тахаутдинов попросил освободить его от занимаемых должностей. Глава региона отметил, что заметные достижения в области хоккея в последние годы сделаны благодаря Тахаутдинову и его команде.

Так, в настоящее время в занятия хоккеем вовлечены более 32 тысяч жителей Татарии, в детско-юношеских спортивных школах этим видом спорта занимаются около 9 тысяч ребят.