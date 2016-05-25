«Нефти предстоит пройти тест»
Москва, 25 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Brent подошла вплотную к психологическому сопротивлению 50,00 долл./барр., однако пробой отметки не может состояться на пустом месте: необходимо получить достаточно слабый отчет по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Объемы должны сократиться даже значительнее, чем прогнозируется. Сейчас ожидается, что отчет подтвердит падение на 2,5 млн баррелей. А после публикации данных от Американского института нефти (API) многие закладывают в цену еще большее снижение запасов. Напомним, что API сообщил о сокращении объемов нефти в хранилищах на 5,137 млн», — пояснила Афанасьева.
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«Ожидания рынка на текущий момент слишком разогреты, а недавние истории со скоплением нефтяных танкеров у берегов Сингапура все еще остаются факторами давления. Таким образом, не исключено, что во время американской сессии Brent вынуждена будет отойти от текущих максимумов и спуститься в район 47,70 долл./баррель», — предположила эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти о сокращении внутренних запасов в стране. Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 мск поднялись до отметки в $49,21 за баррель (+1,219%). Марка WTI с поставкой в июле подорожала до $49,23 за баррель, прибавив 1,239%.