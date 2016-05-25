Москва, 25 мая, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Brent подошла вплотную к психологическому сопротивлению 50,00 долл./барр., однако пробой отметки не может состояться на пустом месте: необходимо получить достаточно слабый отчет по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Динамика цен на нефть

«Объемы должны сократиться даже значительнее, чем прогнозируется. Сейчас ожидается, что отчет подтвердит падение на 2,5 млн баррелей. А после публикации данных от Американского института нефти (API) многие закладывают в цену еще большее снижение запасов. Напомним, что API сообщил о сокращении объемов нефти в хранилищах на 5,137 млн», — пояснила Афанасьева.

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«Ожидания рынка на текущий момент слишком разогреты, а недавние истории со скоплением нефтяных танкеров у берегов Сингапура все еще остаются факторами давления. Таким образом, не исключено, что во время американской сессии Brent вынуждена будет отойти от текущих максимумов и спуститься в район 47,70 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти о сокращении внутренних запасов в стране. Так, июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 мск поднялись до отметки в $49,21 за баррель (+1,219%). Марка WTI с поставкой в июле подорожала до $49,23 за баррель, прибавив 1,239%.