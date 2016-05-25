Москва, 25 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о повышении с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти на 20% — до 7500 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM. Закон разработан в целях поэтапного доведения МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Александр Лаврик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Нынешнее повышение МРОТ позволит увеличить его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения до 64,7%.

Закон коснется около 1 млн работников, в основном занятых в бюджетной сфере: 87% — бюджетники, 13% — коммерческий сектор, отметила член Совфеда Галина Карелова.

Напомним, с 1 января 2016 года величина МРОТ выросла на 4% и составила 6204 рубля.