Киев, 25 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Адвокаты гражданки Украины Надежды Савченко, которую 25 мая обменяли на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, подтвердили обмен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Надежды Савченко

Марк Фейгин в своем блоге в Twitter заявил, что она на пути домой на Украину. Другой адвокат Савченко, Николай Полозов, анонсировал пресс-конференцию на 26 мая, посвященную ее освобождению.

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы Александрова, заявил, что его подзащитный и Ерофеев покинули территорию Украины. Были ли они обменены на Савченко, он не уточнил, сообщает телеканал «112 Украина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, в Ростове-на-Дону был произведён обмен украинской диверсантки Надежды Савченко на российских граждан Ерофеева и Александрова.