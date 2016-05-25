Лондон, 25 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» окончательно согласовал переход в свой состав полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаки из «Боруссии», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Wonker from London, United Kingdom Баннер болельщиков Арсенала

Подробности этой сделки не разглашаются, но СМИ сообщают о том, что «Арсенал» заплатил за трансфер 23-летнего полузащитника почти 30 млн фунтов. Джака уже прошел медосмотр и присоединится к команде «Арсенала» после окончания чемпионата Европы-2016.

В текущем сезоне Гранит Джака записал на свой счет 3 гола в 36 матчах, сыгранных за «Боруссию» во всех турнирах.