Волгоград, 25 мая, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Волгограде после сильного дождя, который лил с вечера вчерашнего дня, не прекращаясь практически всю ночь, город стал в многокилометровых пробках, а коммунальщикам пришлось перейти на усиленный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 25 мая, последствия непогоды устраняют в разных районах города.

vk.com/tipich_volgograd размещено Виктория Мирошникова Волгоград после дождя

Сейчас ведется работа по ликвидации запруд на улицах Огарева и Баррикадной в Ворошиловском районе, на улице Николая Отрады и проспекте им. Ленина в Тракторозаводском районе, улице Таращанцев в Краснооктябрьском, улицах Шекснинская и Восточно-Казахстанская в Дзержинском. Подрядчики также ведут работы на нижней террасе Центральной набережной около паромной переправы, где из-за дождя образовались наплывы грунта, мешающие движению автомобилей.

Чистят коммунальщики и ливневки в южной части города, где канализация не всегда справляется с большими объемами дождевой воды. На улицах Танеева, Столетова и Бахтурова в Красноармейском районе и улице им. 64-й Армии в Кировском районе воду откачивают с помощью специальной техники. Скопление воды на проспекте им. Ленина, между Тракторозаводским и Краснооктябрьским районами, уже ликвидировано.

Добавим, что за сутки на город обрушилось 2/3 месячной нормы осадков: при норме 39 мм выпало 24 мм дождя. Это привело к заторам на главных артериях города. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает ситуацию на дорогах Волгограда в 9 баллов из 10 возможных. Огромные пробки образовались на улице Рокоссовского, а также на Первой Продольной от остановки «Завод «Красный Октябрь» до Дворца спорта.