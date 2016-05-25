Москва, 25 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Столичный градоначальник направил советскому космонавту, дважды герою Советского Союза Георгию Гречко поздравительную телеграмму по случаю 85-летия, сообщает официальный портал мэрии Москвы.

Dmitry Rozhkov Георгий Гречко

Сергей Собянин отметил, что с именем Гречко и других космонавтов связаны уникальные достижения страны в сфере исследования и освоения космоса, развития пилотируемых космических полетов.

Во время экспедиций на орбиту бортинженер Георгий Гречко проявил высочайший профессионализм и мужество, успешно решал сложнейшие технические задачи. «За каждым Вашим полётом к звёздам следили миллионы людей», — добавил мэр Москвы.

Уроженец Ленинграда, Гречко в 1966 году вошел в отряд космонавтов. В космос он отправлялся трижды — в 1975, 1977 и 1985 годах, проведя на орбите в общей сложности около 135 суток.