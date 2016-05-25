Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Все политические партии в предвыборный период раздают обещания в социальной сфере. А законодательная нагрузка по их обеспечению ляжет уже на следующий созыв Государственной думы, поэтому исполнения некоторых обещаний можно ждать только в 2017 году. Об этом сегодня, 25 мая, на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области заявила депутат Госдумы Светлана Журова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евгения Новоженова Светлана Журова

Депутат областного парламента Андрей Лебедев (глава фракции ЛДПР) поинтересовался у коллеги из Госдумы, планируются ли к принятию в 2016 году какие-либо законодательные инициативы в отношении социальных выплат.

«Работающим пенсионерам пенсии индексироваться не будут, обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста. В этом кроются знаменитые звенящие слова, что «денег нет». Пособия по безработице не будут повышаться в ближайшие годы, остаются на уровне, который нельзя даже назвать «для выживания». Хотелось бы понимать, что еще будет сделано, и будет ли?», — поинтересовался Лебедев.

«Не хочется повторять знаменитую фразу, хотя в этом, наверное, и кроется ответ на вопрос. Всем нам очень хотелось бы, чтобы индексации были проведены. Но была ориентация на то, как мы будем исполнять бюджет…», — ответила Светлана Журова.

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Вместе с тем, депутат Госдумы напомнила, что сейчас наступает предвыборный период, «время обещаний», и «каждая политическая партия в этом отношении приберегла самое лучшее: предвыборные обещания и предвыборные программы».

«Я уверена, что именно в законодательной части обещаний избирателям все политические партии в своих программах напишут законодательные инициативы, касающиеся социальных выплат, пособий. И будут обсуждать это всё со своими избирателями. Как партия «Единая Россия», так, я думаю, что и все остальные», — предположила Журова.

Поэтому, отметила она, значительная законодательная нагрузка ляжет уже на следующий созыв Госдумы. На тех будущих депутатов, которые в ходе предвыборной кампании будут проговаривать со своими избирателями меры, которые нужны для поддержания социальной политики государства на достойном уровне.

Однако, индексация пенсий, по словам Журовой, может быть проведена еще в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, большой общественный резонанс вызвало видео, в котором премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Крыму объясняет местной жительнице вопрос индексации пенсий. Женщина пожаловалась, что в регионе неправильно рассчитывают пенсии.

«Индексации нигде нет, мы ее вообще не принимали. Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — отметил он и добавил: «Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Премьер уточнил, что правительство не может проиндексировать пенсии «только в одном месте» и пообещал, что данным вопросом правительство будет заниматься по всей стране.