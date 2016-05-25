Братислава, 25 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Словакии выдвинуло кандудатуру главы МИД страны Мирослава Лайчака на пост Генерального секретаря ООН, сообщает Reuters.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Мирослав Лайчак

53-летний Лайчак занимал пост главы словацкой дипломатии уже трижды, а также служил в качестве специального представителя ЕС в Боснии и Герцеговине.

Действующий генсек ООН Пан Ги Мун уходит в отставку в конце 2016 года после двух пятилетних сроков, проведенных на посту главы международной организации. По оценкам некоторых экспертов, на его место может претендовать до 15 кандидатов.

По официальной традиции, пост поочередно занимают выходцы из разных регионов. В этот раз очередь дойдет до Восточной Европы. В декабре 2015 года, когда организация начала поиск нового генсека, звучали призывы выбрать на это место женщину.

Также из неформальной беседы с дипломатами, которая состоялась в апреле, стало известно, что генсеком ООН могут стать бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутьеррес и бывшая глава правительства Новой Зеландии Хелен Кларк.