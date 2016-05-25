Калуга, 25 мая, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где проходят Дни Калужской области, выставочную площадку региона посетила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, в рамках экспозиции регион представил социально-экономические достижения.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Наукоемкие кластеры, отечественные и зарубежные высокотехнологичные производства, масштабные инфраструктурные проекты и логистические хабы, площадки для малого и среднего бизнеса, инжиниринговые центры. Параллельно с наращиванием технического и научного потенциала на территории региона формируется качественно новая среда обитания, реализуются уникальные проекты туристско-рекреационной сферы.

Говоря о достижениях Калужской области, председатель верхней палаты российского парламента подчеркнула, что все регионы с интересом смотрят на калужское чудо, которое показывает, как на примере одной территории можно успешно привлекать инвестиции, управлять экономическим и социальным развитием. «И в этом заслуга не только губернатора, как одного из успешных региональных лидеров, но и всей областной команды управленцев и законодателей», — заметила Валентина Матвиенко.

Во второй половине дня губернатор области Анатолий Артамонов, возглавляющий делегацию региона в Совете Федерации, расскажет о новых источниках роста региональной экономики, координации и поддержке деятельности по созданию инфраструктурной базы, стимулировании инновационной активности и других факторах устойчивого и сбалансированного развития.