Киев, 25 мая, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Правительство Украины принимает решение, которое поставит точку в деле так называемой ореховой мафии, заявил на заседании Кабмина 25 мая премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Суть этого решения — ограничить срок для проверки транспорта с орехами, направленными на экспорт, сообщил премьер-министр.

«Решение, которое мы сегодня примем, будет регламентировать такую проверку четыре часа. Четыре часа — проверили, если не успели — до свидания, молчаливое согласие, транспорт должен ехать на таможню», — отметил Гройсман.

О том, что на Украине действует «ореховая» мафия, ранее заявил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Каждый год люди покупают орехи у предпринимателей, частных производителей, которые продают. По нашей системе невозможно чисто оформить документы. Так сделано, что ни одна бабушка, выращивающая орехи, не сможет эти документы правильно оформить. А экспортные лицензии есть не у бабушек, они есть у фирм, которые приходят к бабушкам. Документы оформить невозможно, и они закупают у бабушек наличными эти орехи. Потом эти орехи вывозят за границу», — рассказал Саакашвили.

При этом, по его словам, на таможне действует целая коррупционная схема по экспорту украинских орехов.

«Каждый год создавалась группа из депутатов, эсбэушников, прокуроров… и говорили, хочешь вывезти контейнер орехов? Каждый контейнер 20 тыс. долларов, 15 тыс. долларов, 12 тыс. долларов — в зависимости от урожая, очищен ли он, и себе в карман. А государству — ноль. И каждый год все сражались, кто будет сидеть на этой теме», — отметил он.