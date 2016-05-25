Кемерово, 25 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В ходе работ на одном из разрезов юга Кузбасса экскаватор вскрыл штрек шахты, которая неожиданно для работников разреза добывала уголь на том же пласту, сообщает сайт NK-TV.NET.

Николай Касаткин. Углекопы. Смена. 1895

Как отмечает интернет-издание, из образовавшегося проема вылезли два шахтёра, попросили сигарет у своих крайне удивленных находкой надземных коллег и спустились обратно в шахту.

«О какой безопасности может идти речь, если две организации, добывая уголь, даже не заглядывают в карты. Или карты у них такие?» — удивляются жители Кузбасса.

Инцидент обошелся без жертв.