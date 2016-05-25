Стокгольм, 25 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Решение не отзывать ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в Швеции в изнасиловании, принято судом Стокгольма, сообщает Reuters.

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Стокгольмский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа сегодня, 25 мая. Защита Ассанжа подала в суд прошение с просьбой пересмотреть ордер.

«Окружной суд пришёл к выводу, что всё ещё есть основания подозревать ДA (Джулиана Ассанжа) в изнасиловании, и что всё ещё существует риск, что Ассанж вылетит из страны, в которой находится, или каким-либо иным образом уклонится от судебного преследования или от наказания», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Четыре года назад основатель WikiLeaks обратился к властям Эквадора с просьбой предоставить ему политическое убежище в связи с тем, что власти Швеции из-за публикаций WikiLeaks намеревались экстрадировать его в США.

Уголовное дело в отношении Ассанжа возбуждено в Швеции в 2010 году. Его обвинили в сексуальных преследованиях две женщины — жительницы страны.