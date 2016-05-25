Киев, 25 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт «Борисполь», сообщает телеканал «112 Украина».

Leonid Iaitskyi Борисполь. Киев

В аэропорту заходит на посадку самолет. Заявление для прессы президента Украины анонсировано на 15:15. Ожидается, что оно будет посвящено обмену гражданки Украины Надежды Савченко на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону будет произведён обмен украинской диверсантки Надежды Савченко на российских граждан Ерофеева и Александрова.