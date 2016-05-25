Донецк, 25 мая, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Донецкая народная республика готова к переговорам с Украиной «о принципах общежития» в случае выполнения ряда условий. Об этом в ходе прямой линии с жителями Херсонской области заявил глава республики Александр Захарченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Украина… должна вернуться в состояние государства. То есть должна смениться власть, должен быть осужден государственный переворот 2014 года. Должна быть проведена денацификация. После этого нужно восстановить государство, то есть провести свободные выборы и признать правопреемство по отношению к той Украине, которая была похоронена на «Майдане» как государство», — заявил глава республики.

Кроме того, по словам главы ДНР, Киеву необходимо провести конституционную реформу, которая ликвидирует систему унитарного государственного управления.

«То есть свободные земли бывшей Украины должны заново учредить свою страну, в которой будут соблюдаться национально-культурные, исторические и экономические особенности всех желающих войти в состав конфедерации земель. И вот после этого будут созданы условия для того, чтобы наша республика начала переговоры с Украиной о принципах общежития», — отметил Захарченко.

Также он полагает, что вскоре обманутые нынешней властью украинцы «сами поймут, что их дурят, и пойдут искать другую, альтернативную информацию».

«Без русофобской пропаганды власть рухнет… Впрочем, она рухнет и вместе с этой пропагандой. Даже, я бы сказал, благодаря ей, так как эта русофобская пропаганда становится все более тупой и прямолинейной, а потому рано или поздно начнет вызывать обратный эффект», — подчеркнул Захарченко.