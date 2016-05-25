Абакан, 25 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Хакасии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту совершения экологического преступления, причинившего ущерб окружающей среде на сумму более 2,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генпрокуратуре РФ.

observer_13 Река Абакан

В ведомстве уточнили, что ООО «Разрез Аршановский» с 23 марта 2015 года по 1 апреля 2016 года осуществляло сброс неочищенных карьерных вод в почву и реку Абакан через неисправные очистные сооружения. Жидкие отходы промышленности содержали химические вещества в превышенных объемах, в том числе нефтепродукты (в 86 раз), цинк (в 50 раз). Действия работников предприятия, ответственных за соблюдение экологического законодательства, повлекли причинение ущерба окружающей среде на сумму более 2,3 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого контролирует республиканская прокуратура.

В министерстве промышленности и природных ресурсов Хакасии сложившуюся ситуацию корреспонденту ИА REGNUM пообещали прокомментировать в ближайшее время.