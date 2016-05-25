Киев, 25 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Если Европарламент не успеет отменить визовые требования для Украины в июле, то этого решения украинская сторона ожидает осенью, в частности в начале сентября.

ИА REGNUM Ждём-с

Об этом заявила в Брюсселе 25 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что украинская сторона «с пониманием» относится к планированию работы руководящих институтов ЕС, отвечающих за принятие решения об отмене визовых требований для украинцев, цитирует госинформагентство «Укринформ».

Вместе с тем, комментируя заявления некоторых экспертов о том, что это решение может быть принято не раньше конца года, представитель Украины подчеркнула, что это будет большим разочарованием для Киева .

«Мы четко выполнили все критерии и обязательства перед ЕС в вопросе визовой либерализации», — заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, визовая рабочая группа Европейского Совета 11 мая должна была рассмотреть предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим с последующим обсуждением на уровне министров 20 мая — однако эти мероприятия попросту не состоялись.

Позже посол Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что страны ЕС в настоящий момент обсуждают возможность переноса введения безвизового режима для Украины из-за миграционного кризиса.

Сейчас планируется, что 26 мая комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел проведет первые слушания по переговорной позиции с Советом ЕС об отмене визовых требований для украинских граждан, а Совет ЕС рассмотрит вопрос визовой либерализации для Украины 10 июня.