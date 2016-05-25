Черкесск, 25 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Все 16 пунктов сдачи единого государственного экзамена в Карачаево-Черкесии оборудованы видеокамерами. Учащиеся 11-х классов, которые будут сдавать ЕГЭ в 234 аудиториях, поставлены в абсолютно равные условия. Об этом сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко. При этом она отметила, что системы онлайн-наблюдения установлены за счет республиканских средств, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Кроме того, все пункты проведения экзаменов в республике оборудованы металлодетекторами и рамками для пресечения любых попыток пронести на экзамен мобильные телефоны. Вопросы подготовки к ЕГЭ и его проведения были обсуждены на совещании с представителями Министерства образования и науки КЧР, правоохранительных органов и главами администраций городов и районов, которое провели исполняющий обязанности главы региона Рашид Темрезов и руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Как было отмечено на совещании, Карачаево-Черкесии была выделена в текущем году из федерального бюджета дополнительная сумма в размере почти четырех миллионов рублей на подготовку и организацию проведения ЕГЭ, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Отметим, всего в республике предстоит сдавать единые госэкзамены 1839 выпускникам. Из них 1686 учащихся оканчивают школу в 2016 году, 21 человек — учащиеся учреждений среднего профессионального образования, 109 — выпускники прошлых лет, 23 участника с неоконченным средним образованием, 56 человек с ограниченными возможностями здоровья.