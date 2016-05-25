Киев, 25 мая, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Граждане России Александр Александров и Евгений Ерофеев, осуждённые на Украине, в настоящее время находятся на борту Ан-148, вылетевшем из аэропорта, находящегося под Киевом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Надежды Савченко

По данным портала Flightradar24.com, самолёт Ан-148 специального лётного отряда «Россия» в 13:27 приближался к Москве, пишет RT. По данным газеты «Известия», он должен приземлиться в аэропорту «Внуково-2» в 13:32.

Телеканал «112 Украина» сообщает, что самолет летного отряда «Россия» совершил посадку в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону будет произведён обмен украинской диверсантки Надежды Савченко на российских граждан Ерофеева и Александрова.

Точной информации об условиях обмена пока нет. Известно, что в аэропорту Борисполь находятся сестра и мать Савченко, которая, по сообщавшимся ранее данным, будет отправлена самолётом из Ростова-на-Дону в Киев.