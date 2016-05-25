Ярославль, 25 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. 1 июня в Ярославле в Центральном выставочном зале Союза художников состоится открытие выставки «Калейдоскоп». На экспозиции представлены работы художников из Иваново, Костромы, Ярославля и Палеха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

сайта likeinvest.org Андрей Жевакин. «Сентябрь на Шохонке». Холст, масло. 75х107, 2012

Художественно-выставочный проект «Холст, масло» был учрежден в Ивановской области в 2014 году. Его идея заключалась в организации большого пленэра в необычном формате — на промышленных и сельскохозяйственных объектах. Художники хотели запечатлеть представителей рабочих профессий, акцентируя внимание на трудовом процессе. Таким образом они хотели вернуться к теме, практически исчезнувшей из современной живописи за два последних десятилетия.

Изначально в проекте приняли участие 12 художников, среди которых были как признанные мастера, так и молодые художники. Проект оказался успешным и интересным как для участников, так и для зрителей, поэтому работа не ограничилась первым пленэром и последовавшей за ним выставкой. За два года работы он окреп и разросся, привлек новых участников.

Выставка «Калейдоскоп» — это своего рода подведение итогов двух лет работы. На полотнах, представленных на экспозиции, прослеживается процесс работы художников от этюдов и зарисовок до законченных работ, выполненных в мастерских по собранному во время пленэра материалу. Работы выполнены в самых разных жанрах и техниках.

В выставке принимают участие постоянные участники проекта «Холст, масло» Заслуженные художники России Андрей Жевакин и Ирина Рыбакова, Заслуженный работник культуры РФ Константин Васильев, художники Валерий Берегов, Владимир Грибов, Светлана Кузьмичева, Полина Кукулиева, Дмитрий Мариничев, Владимир Маяковский, Максим Тагунов и Сергей Теплов.