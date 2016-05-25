Вашингтон, 25 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Автор «Песни Льда и Пламени» два года назад рассказал продюсерам сериала «Игра престолов» о неожиданных сюжетных ходах своей саги, сообщает Entertainment Weekly.

Gage Skidmore Джордж Мартин

Писатель тогда рассказал Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу три самых неожиданных момента, а также поведал о своих мыслях о финале книжной саги.

По словам продюсеров телесериала, первый момент они показали в пятом сезоне «Игры престолов», в эпизоде когда Станнис Баратеон пожертвовал дочерью. Второй внезапный ход являлся рассказом истории Ходора, показанным в шестом сезоне.

При этом Бениофф заявил, что третий неожиданный поворот сюжета ждет поклонников сериала в финале.