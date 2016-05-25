Киев, 25 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. С 1 августа на Украине будет введена «особая процедура» досмотра товаров на таможне, которые подлежат досмотру, в соответствии с системой управления рисками, сообщил на заседании Кабмина украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

По его словам, с августа оформление товара будет происходить при фото‑ и видеофиксации и несколькими таможенниками, что минимизирует риски, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Также правительством запланированы техническое переоснащение и модернизация таможен, в частности — установка сканеров, а также обновление персонала, что позволит внедрить новые подходы к таможенному контролю», — отметил премьер.

«Это даст нам десятки миллиардов в государственный бюджет и даст возможность конкурентно развиваться национальному производителю. Это один из наших приоритетов. Дальше все то, что заработает экономика, будет направлено на развитие страны и обеспечение эффективной социальной политики. Это наша с вами задача», — заявил он.

Премьер-министр отметил, что его правительство поставило перед Государственной фискальной службой Украины задачу навести порядок на украинской таможне, «чтобы товары, которые проходят границу в Украину и из Украины, проходили абсолютно качественно все процедуры, и все таможенные платежи, которые необходимы, были уплачены в государственный бюджет».

«А это зарплаты бюджетной сферы, это пенсии, точнее, покрытие дефицита Пенсионного фонда, это много других направлений, которые позволяют нам развивать инфраструктуру, становиться энергонезависимым государством», — подчеркнул он.

Гройсман подчеркнул, что сегодня на украинской таможне существуют масштабная коррупция и неэффективная система контроля прохождения товаров, что наносит ущерб национальной экономике и разрушает возможности национального производителя.

«И самое главное — любые контрабандные товары, которые попадают на рынок Украины, разрушают возможности национального производителя, создание рабочих мест и далее утверждают нас как страну с сырьевой экономикой, что недопустимо… Очень важно, чтобы светлый импорт-экспорт проходил в Украину и из Украины без каких-либо препятствий, а контрабандисты или сменили страну проживания, или род своего занятия. Это является принципиально важным», — подчеркнул глава украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая состоялось подписание соглашения между правительством Украины и правительством США «о взаимной помощи между таможенными администрациями».

Целью соглашения, как заявлено, является «совершенствование сотрудничества между Украиной и США в таможенной сфере, создание правовых оснований для развития двустороннего сотрудничества, оказание взаимной административной помощи в таможенной сфере между Украиной и США и их таможенными администрациями, а также содействие принятию мер для прекращения противоправных действий, которые наносят ущерб экономическим интересам обеих стран».