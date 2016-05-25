Калининград, 25 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 25 мая, произошло трагическое происшествие на железнодорожных путях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской железной дороге, у станции Знаменск тепловоз сбил насмерть ученика 5-го класса, переходившего пути по дороге в школу.

AeroSSC Тепловоз

По предварительным данным, дорогу переходила целая группа школьников. Ребята дождались, когда проедет товарный состав, но не заметили локомотив, который двигался во встречном направлении. Впереди всех шел ученик пятого класса.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако расстояние до мальчика было слишком близкое.

Подросток получил тяжелейшие травмы и скончался в машине «Скорой помощи».

По данным ведомства, в ушах у подростка были наушники.