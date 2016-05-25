Киев, 25 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Мать и сестра украинской диверсантки Надежды Савченко, осуждённой в РФ за убийство российских журналистов ВГТРК и незаконное пересечение украинско-российской границы, направились в аэропорт «Борисполь» (Киев). Вера Савченко сообщила об этом агентству «Укринформ».

pixabay.com Аэропорт «Борисполь»

»Встретимся в Борисполе», — сказала Вера Савченко.

На вопрос, едет ли с ней мать Надежды Савченко, Вера ответила: «Приезжайте, и вы всех здесь увидите».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вера Савченко сегодня, 25 мая, заявила, что не располагает информацией о обмене Савченко на граждан РФ Ерофеева и Александрова.