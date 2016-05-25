Кострома, 25 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В Костромской области 25 мая загородные оздоровительные лагеря начали принимать детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, в первую смену отдохнут более 1120 детей и подростков, 854 из которых находятся в трудной жизненной ситуации.

Пионерский лагерь (плакат)

Три областных загородных лагеря отдыха и оздоровления детей: «Строитель», «им. Ю. Беленогова» и «Синие дали» успешно прошли приемку. По информации управления Роспотребнадзора по Костромской области, они соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. К открытию готовится и областной лагерь «Красная горка», где детей начнут принимать с 3 июня.

В учреждениях проведен капитальный ремонт спальных комнат, пищеблоков, медицинских блоков, душевых, туалетов, овощехранилищ, складских помещений, административных зданий, скважин, кровель, котельных. Кроме того, заменены окна, сантехника, напольные покрытия, окрашены корпуса, отремонтированы отопительная, водопроводная и канализационная системы, клубы. На эти цели из областного бюджета было направлено более 19 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кроме летних лагерей для организации досуга детей и подростков на период каникул предусмотрены профильные трудовые смены, выездные сборы, шлюпочные и туристические походы, военно-спортивные лагеря, поисковые экспедиции, а также временная оплачиваемая занятость несовершеннолетних в экологических, ремонтных, ландшафтных бригадах и отрядах.