Ярославль, 25 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов внес в областную думу проект закона, ограничивающего круг предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения и имеющих льготную налоговую ставку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Право на ставку в 5 и 10% от доходов за вычетом расходов, а также 4% от доходов предлагается установить только для тех организаций и предпринимателей, которые не имеют задолженности по налогам в консолидированный бюджет Ярославской области. Еще одним требованием станет «белая» зарплата. Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника должна будет составлять не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленного в Ярославской области. Те предприниматели, которые в среднем платят меньше двух МРОТ, потеряют право на упрощенную систему налогообложения.

Ограничения коснутся организаций и предпринимателей, работающих в таких отраслях как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство и ряде других.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «принятие проекта закона приведет к повышению уровня налоговой дисциплины налогоплательщиков, налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, а также социальных гарантий работников».