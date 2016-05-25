Ханой, 25 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил 25 мая, что Ханой не стремится к наращиванию войск в связи с конфликтом в Южно-Китайском море, добавив, что страна будет добиваться только мирного разрешения разногласий, сообщает Reuters.

defense.gov Вьетнамские моряки

С таким заявлением Фук выступил в рамках интервью иностранным журналистами, в котором он отметил, что сложившаяся в Южно-Китайском море ситуация в недавнем времени осложнилась, и Вьетнаму нужны друзья и стратегические партнеры в регионе, чтобы гарантировать мир и бесперебойную морскую торговлю.

По словам главы правительства, ключевой задачей для Ханоя является решение проблем с экономикой.