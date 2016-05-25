Ашхабад, 25 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Власти Туркмении намерены закупить 500 автобусов у корпорации «Hyundai» для обслуживания гостей и участников пятых Азиатских игр, которые должны состояться в Ашхабаде в 2017 году. Как сообщил информационно-аналитический портал Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

P.Cps1120a Логотип «Hyundai»

Глава государства поручил Министерству автомобильного транспорта Туркмении заключить с южнокорейским автопроизводителем контракт на закупку 496 внутригородских автобусов марки «New Super Aero City» и 4 автобусов, имеющих спецоснащение для перевозки инвалидов, а также запасных частей и расходных материалов для этого автотранспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 19 декабря 2010 года Олимпийский Совет Азии выбрал столицу Туркмении в качестве места для проведения в 2017 году пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.