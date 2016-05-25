Пермь, 25 мая, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Группа из восьми пермяков организовала сбыт синтетических наркотиков через сеть интернет-магазинов. Пермская краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

pixabay.com Наркотики

В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе», пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», части 1 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере».

Как полагает следствие, в конце 2014 года Антон Старков с целью сбыта синтетических наркотиков на территории Пермского края и Челябинской области организовал преступное сообщество.

Данная преступная группировка действовала с четким распределением ролей, продавая наркотики посредством пяти интернет-магазинов. Покупки наркоманы оплачивали путем перечисления денежных средств на различные электронные счета.

Деятельность преступного сообщества раскрыта и пресечена правоохранительными органами в марте 2015 года.

В ходе проведенных обысков сотрудниками регионального наркоконтроля по месту жительства обвиняемых обнаружены приготовленные для сбыта синтетические наркотики, часть наркотических средств обнаружены в тайниках — «закладках» в подъездах многоквартирных домов Перми. Всего из незаконного оборота изъято свыше 4 кг синтетических наркотиков.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело в отношении организатора сообщества будет направлено в Дзержинский районный суд Перми, в отношении остальных участников — в Индустриальный районный суд Перми.

Отметим, что дистанционная продажа наркотических средств становится все более популярной среди их сбытчиков. Так, в апреле 2016 года пермские наркоторговцы задержаны в Белоруссии, откуда через интернет продавали классические и синтетические наркотики в Перми.

Самым крупным преступлением, связанным с незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Пермского края стала деятельность преступной группы из 11 человек. Они с 2012 по 2014 годы занимались распространением наркотиков в крупном и особо крупном размерах через интернет на территории Прикамья и Удмуртии. В суде была доказана их причастность к 108 эпизодам преступной деятельности.