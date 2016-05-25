Пекин, 25 мая, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Китайская технологическая корпорация Huawei подала в суд на южнокорейскую компанию Samsung, обвинив её в нарушении авторских прав на технологии беспроводной связи для мобильных устройств, сообщает портал Sina.

Офис Huawei

Иск подан в суд американского штата Калифорния и южного китайского города Шэньчжэнь. Huawei требует компенсировать ущерб, причиненный нарушением прав на патент, когда Samsung и её дочерние компании зарабатывали на продаже мобильных устройств, использующих технологии Huawei.

Отметим, что компания Samsung объявила о намерении подать ответный аналогичный иск на китайскую компанию Huawei.