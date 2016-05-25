Ставрополь, 25 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Билеты ЕГЭ

Ставропольскому краю на проведение ЕГЭ из федерального бюджета выделено порядка 22 млн рублей. Об этом заявил 25 мая в Ставрополе руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов на совещании по вопросу о готовности Ставропольского края к проведению основного этапа единого государственного экзамена в 2016 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам федерального чиновника, эти средства направлены на оснащение «Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий» (РЦОИ) и пунктов проведения ЕГЭ.

В рамках совещания министр образования Ставропольского края Евгений Козюра сообщил, что из регионального бюджета на эти цели выделено еще 25 млн рублей на обеспечение видеонаблюдения за ходом проведения ЕГЭ, а также 11 млн рублей на доставку экзаменационных материалов.

Глава Рособрнадзора призвал региональные власти обратить внимание на работу оборудования во время проведения ЕГЭ. «Если 20 минут видеонаблюдение не работает — аннулируются результаты», — сказал Кравцов.

Он также добавил, что властям следует обратить внимание на медицинские справки, предоставляемые при сдаче ЕГЭ. На федеральном уровне за достоверностью справок Рособрнадзор будет следить совместно с Минздравом и Росздравнадзором.