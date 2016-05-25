Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» приступил к освобождению земельного участка в Приморском районе города. На нем незаконно, как утверждают власти, расположено более полусотни гаражей. Участок понадобился городу для завершения строительства проспекта Королева. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в пресс-службе Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж Эльдар Рязанов. 1966. СССР Гараж — долой!

«Договор аренды на территорию отсутствует. Вместе с тем, земельный участок в настоящий момент незаконно используется третьими лицами под размещение 60 гаражей боксового типа. В отношении всей территории, занятой гаражами, имеются судебные решения в пользу города», — говорится в сообщении имущественного ведомства Смольного.

Как отмечают в КИО, занимающие территорию лица еще в апреле получили уведомление о необходимости покинуть незаконно занимаемый участок. Однако это предписание не было выполнено, и хозяйственная деятельность на данном участке продолжается. 17 мая гаражникам было вручено повторное уведомление.

После принудительного сноса гаражей их владельцы смогут обратиться в комитет по строительству и получить компенсацию за снесенные постройки.

Напомним, массовый снос гаражей в Санкт-Петербурге во времена губернаторства Валентины Матвиенко не раз приводил к острым конфликтам и вызывал недовольство граждан. Позже был принят закон о компенсациях за снесенные гаражи, однако их небольшой размер не устроил гаражников. С приходом в Смольный Георгия Полтавченко на массовый снос гаражей был наложен мораторий.

19 мая 2016 владельцы гаражей собирались на народный сход в Калининском районе, чтобы подписать коллективное письмо губернатору Санкт-Петербурга с просьбой о защите от возобновившегося сноса гаражей. Автомобилисты просят губернатора подтвердить сохранение указанного моратория 2011 года. «Обращаем внимание на то, что на тех территориях, которые собираются освободить от гаражей, нет никаких ближайших планов по развитию», — утверждают активисты-гаражники.

Однако в КИО подчеркивают, что все освобождения территорий происходят в соответствии с законными решениями органов исполнительной и судебной власти.