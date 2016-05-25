Саратов, 25 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. На протяжении длительного времени прошедшей зимой родной отец двух мальчиков-погодков 2008 и 2009 годов рождения с мачехой не кормили детей. В результате серьезного истощения малыши попали марте в больницу, а один из них до сих пор пребывает в тяжелом состоянии. Отец не признает, что морил детей голодом. Семья на учете не состоит. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.sutynews.ru Так выглядел младший сын жителя Балаково, когда был доставлен в больницу

Опубликовала эту шокирующую историю балаковское издание «Суть». 28-летний отец сам привез младшего в больницу, когда тот уже не мог говорить, только мычал. На теле ребенка были большие пролежни. В отличие от своего брата, у которого развилась гипогликемия и отказали почти все функции организма, старший смог справиться с истощением.

После первичной медицинской помощи он был отправлен затем по бесплатной путевке, выделенной Министерством социального развития Саратовской области в детский лечебно-реабилитационный центр. Младшего же в марте 2016 года отправили в областную детскую больницу Саратова. Однако лечение не дало результата: пролежав там три недели, малыш был доставлен обратно в детскую больницу Балакова как, увы, бесперспективный. Выяснилось, что в городе проживает родная мать мальчиков, не лишенная родительских прав. Однако в 2011 году решением суда в связи с тем, что мама, 1992 года рождения, не имела работы, а сама жила на иждивении родных, суд определил проживание малышей в семье их родного отца.

Изданию удалось выйти на связь с отцом истощенных сыновей, который заявил: «Я не могу сказать, что детей морил голодом».

«Наша семья признана социально нуждающейся, — признался 28-летний мужчина. — Так вышло, что по решению суда, который был в 2011 году, два сына от первого брака остались жить со мной. Их мама после этого перестала с ними поддерживать отношения. Соответственно, не помогала ничем. Единственное, о чем я сейчас жалею, что сразу не отвез младшего в больницу, когда ему стало хуже. У него с желудком всегда проблемы были. Но лечили, таблетки пили, которые доктора выписывали. А в этот раз затянул, признаю. Не буду скрывать, с деньгами у нас тяжело. Сейчас себе даже не можем что-то из вещей купить, в старом ходим. Но такого, чтобы у нас дома еды вообще не было — не бывает. Всегда щи есть в холодильнике. Да, без мяса иногда, но чем богаты. Можем и без хлеба посидеть пару дней. Бывает и такое. Макароны, картофель выручают. Но сказать, что детей голодом морил, так я не могу».

«Насколько мне известно, прабабушка мальчиков оставляла вам свои координаты и просила звонить ей в любой трудной ситуации. Это так?» — спросила его корреспондент. «Честно скажу, мне больше помогают с детьми родные второй жены, правда, гражданской. Но, тем не менее, у нас сейчас семья, есть один общий ребенок», — ответил он.

По его словам, он работает, домой приходит только вечером. «На БРТ в две смены работал, — пояснил мужчина. — Вторая супруга в декретном сидит с малышом, ему годик, но тоже уже оформляем его в садик, чтобы она смогла выйти на работу. Я не пью: гулять просто не на что. Приходится занимать, брать кредиты. Но выплачиваю и кредиты».

По поводу помощи социальных служб, он сообщил: «Да какая там помощь! Старую одежду только, которую и не надеть уже. Ну вот еще в секции бесплатные и кружки детишек предложили записать. Но пока они маленькие — мы не стали». В больнице у младшего сына, по его собственному признанию, он не был давно. Про лишение родительских прав говорить отказался и выразил надежду, что дети останутся с ним.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД региона Дмитрия Рассказова, отец привез сыновей в больницу 12 марта. В настоящее время материал с описанием этих фактов находится в правоохранительных органах. Проводятся различные экспертизы и дознание.