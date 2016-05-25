Ярославль, 25 мая, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Ленинский районный суд отменил решение Административной комиссии мэрии Ярославля о привлечении депутата Ярославской областной думы Василия Цепенды к административной ответственности за установку памятной таблички на доме, где жил Борис Немцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам депутат.

ИА REGNUM

Цепенда пояснил, что обратился в суд с жалобой на решение комиссии, и суд встал на его сторону.

«Суд встал на сторону правды. Он отменил постановление Административной комиссии и согласился с доводами о незаконности вынесенного постановления», — сказал депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Что же касается водворения информационной таблички с надписью «В этом доме жил Борис Немцов Гражданин и Патриот России» назад на фасад дома, то Василий Цепенда посетовал, что ее еще требуется найти.

«С такой просьбой ко мне обратились жители дома. Я обратился в полицию, из УМВД мне пришел ответ, что табличку ищут», — отметил Цепенда.

Ранее и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин сообщил ИА REGNUM, что табличка была демонтирована управляющей компанией, обслуживающей дом, по требованию территориальной администрации Кировского и Ленинского районов.