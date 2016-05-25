Таллин, 25 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Самым важным свойством в поиске нужной профессии молодежь Эстонии считает собственную активность и предприимчивость, не рассчитывая на помощь родителей или знакомых. Об этом сегодня, 25 мая, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на результаты опроса более 1400 молодых людей страны.

Yuriy Artyukh Деньги в руку

57% юношей и 48% девушек страны уверены, что станут миллионерами — в целом среди молодежи этот показатель составил 52%. Эксперы отмечают, что при этом мечты стать милилонерами связаны не с мгновенным обогащением, а качественным и профессиональным выполнением своих рабочих обязанностей. Потенциальные миллионы молодежь намерена заработать в таких сферах деятельности как финансы, маркетинг, предпринимательство.

Исследование выявило, что молодежь Эстонии понимает важность наличия опыта по выбранной профессии, поэтому готова ее выполнять и при минимальной оплате при брутто-зарплате в 430 евро. При этом молодежь активно ищет работу, готова работать и в период летних каникул и отпусков, отметили авторы исследования. Желаемая брутто-зарплата для молодежи Эстонии, как и год назад, варьируется от 800 до 1200 евро в месяц.